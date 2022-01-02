Boğaziçi Direnişi 1’inci yılında: Kayyım rektörlerin hasar tespit raporu

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi direnişi, geçen yıl 2 Ocak gecesi yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile başladı. Bulu’nun ‘altı ay ömür biçtiği’ eylemler üniversite bileşenlerinin de desteğini alarak büyüdü, ancak Bulu’nun görev süresi 15 Temmuz gecesi yayınlanan bir başka kararnameyle sona erdi.

Hazırlayan Sercan Sarıkaya

Bulu’nun üniversitenin demokratik ve özerk yapısını hedef alan uygulamalarını devam ettiren onun yardımcılığı kabul eden Prof. Dr. Naci İnci oldu.

İnci’nin tasarrufları da Bulu’nun uygulamalarından farklı değildi. O da göreve başlamasının ardından yıllardır üniversitede dersler veren Feyzi Erçin, Can Candan, Ecmal Ayral ve Özcan Vardar’ın derslerine son verdi. Can Candan, rektörlük talimatıyla kampüse alınmadı.

İnci döneminde üniversitenin arazisi de tehlike altına girdi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu oluşturdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘olur’uyla anıt ağaçların bulunduğu üniversite arazisinin birinci derece doğal SİT alanı statüsü kaldırıldı. Bu durum üniversite arazisinin yapılaşmaya açılabileceğini gösteriyordu.

Türkiye çapında en az 663 öğrencinin gözaltına alındığı, 11 öğrencinin tutuklandığı, yüzlercesinin de davalarla yargılandığı direnişin birinci yıl dönümünde cezaevinde hâlâ iki öğrenci bulunuyor. Berke Gök ve Perit Özen, 88 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuluyor.

Gök ve Özen’in aralarında bulunduğu 14 öğrenciye ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçlamaları yöneltiliyor. İlk duruşma 7 Ocak 2022’de yapılacak.