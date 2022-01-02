Boğaziçi direnişinin 1’inci yıldönümü: Kamuoyuna, siyasetçilere, basına, üniversitelere sorular

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi direnişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl 2 Ocak gecesi yayınlanan kararnamesiyle üniversiteye rektör olarak AKP’den milletvekili adayı olmuş Melih Bulu’yu atamasıyla başladı. Türkiye tarihindeki öğrenci hareketleri arasına giren eylemler, üniversite akademisyenlerinin de desteğini alarak toplu bir direnişe dönüştü. Öğrenciler polis tarafından şiddet ve gözaltı sarmalına sokulurken, üniversitenin akademisyenleri de her gün sırtını rektörlüğe dönerek kayyum düzeninin tasarruflarını protesto etti, etmeye devam ediyor.

Boğaziçi direnişinin 1’inci yıldönümünde, üniversitenin akademisyenleri, mezunları ve öğrencilerinden oluşan ‘Üniversite Soruyor İnisiyatifi‘ kamuoyuna, siyasetçilere, basına ve üniversitelere sorular yöneltti. İnisiyatifin basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Üniversite Soruyor kampanyası ile, ‘Üniversite nedir’ sorusundan başlayarak; üniversitelerin özerkliğinin ortadan kaldırılması, akademik özgürlüklerin saldırı altında olması, demokratik katılım ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması ile ilgili kamusal sorumluluğumuz gereği üniversitelerin olmazsa olmazı kurumsal özerklik ve akademik özgürlüğü ve toplumun nitelikli eğitim hakkını savunmak üzere tüm kamuoyuna soruyoruz! Kamu sorumluluğu taşıyanlara soruyoruz!”

İnisiyatifin Twitter hesabından paylaştığı sorular şöyle:

Üniversite nedir?

Üniversite neden akademik özgürlük ve kurumsal özerklik olmadan üniversite sayılamaz?

Türkiye’de kamu üniversitelerine ayrılan bütçe GSYH’nın yüzde kaçıdır?

Ülkemizde yalnızca yasal protesto haklarını kullandığı için kaç öğrenci hapistedir; kaçı gözaltına alınmıştır; kaçı şiddete maruz kalmıştır? Kaç öğrenciye soruşturma açılmış, kaç öğrenci disiplin cezası almıştır?

Akademide sansür ve/veya otosansür olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye’de her konunun bilimsel olarak çalışılabileceğini düşünüyor musunuz?

Son beş yılda Türkiye’de kaç akademisyen ifade özgürlükleri ihlal edilerek işten atıldı?

Kayyum rektörler zamanında işe alınan akademisyenlerin ve seçimsiz atanan dekanların liyakati konusunda ne düşünüyorsunuz?

Boğaziçi Üniversitesi’nin ve direnen tüm diğer üniversitelerin akademik özerklik mücadelesinin bir hak mücadelesi olduğunu düşünüyor musunuz?

Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü, üniversite bileşenlerinin güven oylamalarında yüzde kaç güvensizlik oyu aldı?

Boğaziçi Üniversitesi dekanlıklarına ve enstitülerine seçilmiş dekan ve enstitü müdürleri yerine neden üniversite dışından atamalar yapılmaktadır?

Anayasal protesto hakkını kullanan Boğaziçi Üniversitesi Direnişi’ne destek veren öğrenciler/akademisyenler/mezunlar/çalışanlar hangi engel ve yaptırımlarla karşılaştılar?

Boğaziçi Üniversitesi’nin ve çevresinin yaklaşık bir yıldır polis ablukasında olduğunu biliyor musunuz?

Bir üniversitede Cinsel Tacizi Önleme Birimi neden işlevsizleştirilir?

Anayasal protesto hakkını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Berke ve Perit, neden 51 gün tecritte tutuldular ve neden hala cezaevindeler?