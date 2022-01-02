2022 araç muayene ücretleri belli oldu

Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak en düşüğü KDV dahil 258 liraya yükseltildi.
Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.