Akşam Postası / 18 Mart 2023

Demirtaş, HDP desteği için Kılıçdaroğlu’na reçeteyi verdi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin desteğini almak için benimsemesi gereken ilkeleri sıraladı.

Hataylılar ellerinde reyhanlarla haykırdı: Hakkımızı helal etmiyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’da halk, depremin 40’ıncı gününde bir araya gelerek, “Hakkımızı helal etmiyoruz” mesajı verdi.

İmamoğlu ve Yavaş’tan liderlere ‘milletvekilliği’ önerisi

Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterilen CHP’li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu altılı masadaki genel başkanların milletvekili olması gerektiğini düşünüyor.

Şenyaşar davasının firari faili öldü: Arandığı sırada AKP’li vekilin yeğeniyle evlenmiş

Şenyaşar ailesinden Celal Şenyaşar’ı öldürmek, Adil Şenyaşar’ıysa yaralamak suçundan beş yıldır aranan İbrahim Yıldız tedavi gördüğü hastanede öldü.

Çavuşoğlu Mısır’da: Dışişleri bakanı düzeyinde 11 yıl sonra ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır’ı ziyaret etti. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk Dışişleri bakanı oldu.

CHP’ye katılan Türkan Elçi, eleştirenleri ‘şiddet dilinden arınmaya’ çağırdı

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi, CHP’ye katılmasına ilişkin eleştirilere “Toplumun bazı kesimlerinin şiddet dilinden arınmaya, kişilik haklarına saygı duymayı öğrenmeye ihtiyacı var” sözleriyle yanıt verdi.

Naci Görür sandığı işaret etti: Güç elimizde

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlere karşı alınmayan önlemlere dikkat çekerek “İnsanların can güvenliğini sağlamayan bir devlet, devlet olur mu? Öyle bir devlete de gerek var mı” diye sordu.

HDK’dan emek ve özgürlük ittifakına ‘tek liste’ çağrısı

HDP’nin de bileşenleri arasında yer aldığı Halkların Demokratik Kongresi (HDK), ‘tek liste’ konusunda uzlaşamayan emek ve özgürlük ittifakını, bu kararı gözden geçirmeye çağıran bir açıklama yayımladı.

‘Tek Yürek’ için ifşa listesi hazırlanıyormuş

AFAD, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında söz verdiği tutarı ödemeyen kişi ve kurumları ifşa etmeye hazırlanıyor.

MHK Başkanı Lale Orta, yayına müdahale iddiasını yanıtladı: İspata davet ediyoruz

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, spor yorumcularını tehdit ettiği ve Süper Lig’in yayıncı kuruluşuna müdahale ettiğine dair iddiaları reddetti.

ABD’den uyarı: İsveç’in NATO üyeliğini hızla onaylayın

ABD hükümeti, İsveç’in NATO başvurusunu hızla onaylaması konusunda Türkiye’yi uyardı.

Kitabı sansürlenen Ahmet Ümit, bakanlığa asıl görevini hatırlattı

Ahmet Ümit, ‘Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri’ isimli romanının ‘müstehcen’ bulunarak sansürlemesine ilişkin açıklamasında “Kendi görevlerini yapmayanlar maalesef sanata saldırıp sanatı engellemeye çalışıyor” dedi.