MHK Başkanı Lale Orta, yayına müdahale iddiasını yanıtladı: İspata davet ediyoruz

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, spor yorumcularını tehdit ettiği ve Süper Lig’in yayıncı kuruluşuna müdahale ettiğine dair iddiaları reddetti.

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Spor muhabirleri Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç, MHK Başkanı Lale Orta’nın eskiden görev yaptığı beIN Sports’a baskı yaptığını ve Trio programında geçen hafta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında bir pozisyona kırmızı kart diyen eski hakemlere kızdığı, yorumcuları tehdit ettiği ve VAR odasından bir görüntüyü maç özetine koydurduğunu iddia etti.

Söz konusu pozisyonda Galatasaraylı sporcu Nicolo Zaniolo ile Kasımpaşalı sporcu Ryan Donk arasındaki mücadele sonrası hakem kart göstermemiş, VAR uyarıda bulunmamıştı.

Yorumcular Donk’a kırmızı kart verilmesi gerektiğini söylemişti.

‘Görüntü beIN Sports’a ait’

Galatasaray – Kasımpaşa

Lale Orta’ysa söz konusu iddiaları reddederek şunları kaydetti:

*Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi’ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

*Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyonla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

*Söz konusu görüntü beIN Sports’a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır.

‘MHK’nın kullanım yetkisinde’

*Maçlardan alınan görüntüler, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayımlamak üzere hazırladığımız ‘Kuralına göre’ programını hazırlamak için MHK’nın kullanım yetkisindedir.

‘İspata davet ediyoruz’

*Maçlar sırasında asla VAR Merkezi’ne girilmemiştir, girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi, bizi polemiklerden uzaklaştıracak, oyunun kalitesini arttıracaktır.

*Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi’ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz.

*Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.