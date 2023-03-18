CHP’ye katılan Türkan Elçi, eleştirenleri ‘şiddet dilinden arınmaya’ çağırdı

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi, CHP’ye katılmasına ilişkin eleştirilere “Toplumun bazı kesimlerinin şiddet dilinden arınmaya, kişilik haklarına saygı duymayı öğrenmeye ihtiyacı var” sözleriyle yanıt verdi.

Fotoğraf: CHP

2015’te Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde öldürülen eski Diyarbakır baro başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi dün CHP’ye katılmıştı. Elçi’nin rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

Elçi’nin CHP’ye katılması, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Çok sayıda kullanıcı Elçi’nin HDP’ye değil de CHP’ye katılmasını eleştirerek, Tahir Elçi’nin savunduğu değerleri CHP’de savunamayacağını öne sürmüştü.

Öte yandan HDP’liler Elçi’nin Diyarbakır’dan aday olursa oyları böleceğini söyleyerek, oradan aday olmamasını istedi.

Elçi, gelen eleştirilere Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi:

“Linç kültürü yıllarca süregelen şiddet kültürünün tezahürüdür. Linç etmek yerine eleştiriyi yerinde ve dozunda yapabilmek için; letafet, nezaket, görgü edep gibi insanı insan yapan özelliklere, belli bir entelektüel ve mental düzeye sahip olmayı, adabı muaşeret kurallarını da bilmeyi gerektirir aynı zamanda. Toplumun bazı kesimlerinin şiddet dilinden arınmaya, kişilik haklarına saygı duymayı öğrenmeye ihtiyacı var.”