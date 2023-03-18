HDK’dan emek ve özgürlük ittifakına ‘tek liste’ çağrısı

HDP’nin de bileşenleri arasında yer aldığı Halkların Demokratik Kongresi (HDK), ‘tek liste’ konusunda uzlaşamayan emek ve özgürlük ittifakını, bu kararı gözden geçirmeye çağıran bir açıklama yayımladı.

HDP, TİP ve EMEP’in yer aldığı ittifak perşembe toplantı düzenlemişti. HDP’nin tek liste, TİP ve EMEP’inse bazı illerde her parti ve örgütün kendi temsiliyetiyle seçimlere katılmasına ilişkin formüller konuşulmuş ama uzlaşı çıkmayınca bu konular başka toplantıya bırakılmıştı.

Uzmanlar, yeni seçim yasasıyla birlikte ittifakların birçok bölgede tek milletvekili listesiyle seçime girmesinin avantaj yarattığını söylüyor.

Seçim taktikleri

HDK’nın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Faşist bloku sadece cumhurbaşkanlığı seçiminde değil parlamento dağılımında da geriletecek seçim taktiklerini geliştirmek ittifak politikasının varlık koşullarındandır.”

Parlamentoda iktidardan alınabilecek her sandalyeye odaklanmayan bir taktiğin tüm bileşenlere kaybettireceği savunulan açıklamada, “Kazanımlarımızın ölçüsü, kaybettireceklerimizle de test edilecektir” dendi.

İttifak üyeleri, ‘tekil örgütsel kazanımları önceleme algısını toplum nezdinde güçlendirecek tutumlardan uzak durmaya’ çağrıldı.

‘Birlikte kazanacağız’

‘Emek ve özgürlük ittifakına açık mektubumuzdur’ başlıklı açıklamanın tamamı şöyle: