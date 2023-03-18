AKP’de şaşkınlık: Beklenen başvurular gelmedi

ALTAN SANCAR

14 Mayıs’taki seçimlerde adaylığa soyunacak kamu görevlilerinin istifası için verilen süre 16 Mart’ta doldu. Özellikle daha önce AKP’yle temasa geçen çok sayıda yargı üyesinin istifa etmemesi dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

Her milletvekilliği seçimi döneminde öne çıkan gelişmeler arasında yer alan bürokrasideki istifalar bu defa düşük kaldı.

Geçen seçimlerde kamudan istifa eden bürokratların favori adresi AKP’ye başvuru sayısı beklenenin çok altında. Son aylarda parti kurmaylarıyla doğrudan diyaloğa geçen yargı bürokrasisi içinden çok sayıda ismin istifa etmemesi AKP’de şaşkınlıkla karşılandı. 2015’te istifalar MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a kadar varmıştı. Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle görevine dönmüştü.

Diken’e bilgi veren AKP’li kaynakların aktardığına göre an itibariyle AKP’ye adaylık başvurularının sayısı 4 bine yaklaştı. Bu sayı içinde bürokrasiden gelen başvuruların sayısının 200’ü geçtiğini söyleyen kaynaklar, başvuran isimler arasında henüz ‘sürpriz’ bir ismin olmadığını vurguladı.

Geçen yıllara göre bürokrasiden gelen başvuruların sayısının az olduğunu kabul eden AKP’liler, bu durumun partide şaşkınlık yarattığını gizlemiyor.

AKP yetkilileri, yargıdan çok sayıda ismin daha önce kendileriyle iletişime geçtiğini, ama süre bitiminde bu isimlerin büyük bölümünün istifa etmediğini gördüklerini belirtti.

Öne çıkan istifalar

AKP’ye başvuru yapmak üzere istifa eden bürokratlar arasında öne çıkanlardan bazıları şöyle: