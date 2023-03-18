AKP’de şaşkınlık: Beklenen başvurular gelmedi

ALTAN SANCAR
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@altansancarr
14 Mayıs’taki seçimlerde adaylığa soyunacak kamu görevlilerinin istifası için verilen süre 16 Mart’ta doldu. Özellikle daha önce AKP’yle temasa geçen çok sayıda yargı üyesinin istifa etmemesi dikkat çekti.
Her milletvekilliği seçimi döneminde öne çıkan gelişmeler arasında yer alan bürokrasideki istifalar bu defa düşük kaldı.
Geçen seçimlerde kamudan istifa eden bürokratların favori adresi AKP’ye başvuru sayısı beklenenin çok altında. Son aylarda parti kurmaylarıyla doğrudan diyaloğa geçen yargı bürokrasisi içinden çok sayıda ismin istifa etmemesi AKP’de şaşkınlıkla karşılandı. 2015’te istifalar MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a kadar varmıştı. Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle görevine dönmüştü.
Diken’e bilgi veren AKP’li kaynakların aktardığına göre an itibariyle AKP’ye adaylık başvurularının sayısı 4 bine yaklaştı. Bu sayı içinde bürokrasiden gelen başvuruların sayısının 200’ü geçtiğini söyleyen kaynaklar, başvuran isimler arasında henüz ‘sürpriz’ bir ismin olmadığını vurguladı.
Geçen yıllara göre bürokrasiden gelen başvuruların sayısının az olduğunu kabul eden AKP’liler, bu durumun partide şaşkınlık yarattığını gizlemiyor.
AKP yetkilileri, yargıdan çok sayıda ismin daha önce kendileriyle iletişime geçtiğini, ama süre bitiminde bu isimlerin büyük bölümünün istifa etmediğini gördüklerini belirtti.
Öne çıkan istifalar
AKP’ye başvuru yapmak üzere istifa eden bürokratlar arasında öne çıkanlardan bazıları şöyle:
- Hatay Valisi Rahmi Doğan
- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın özel kalem müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan
- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun
- Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat
- Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi
- Kayseri Vali Yardımcısı Sadık Tunç
- Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi
- Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü
- Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı Müşaviri Zeki Korkutata
- MKE Genel Müdür Yardımcısı Ali Keskinkılıç
- Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu
- Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer
- Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can
- RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Sarı
- Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir
- Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan