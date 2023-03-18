ABD’den uyarı: İsveç’in NATO üyeliğini hızla onaylayın

ABD hükümeti, İsveç’in NATO başvurusunu hızla onaylaması konusunda Türkiye’yi uyardı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ kaydetmişti.

Üyelik için bütün NATO ülkelerinin onayı gerekiyor.

İki ülkeyi bekleten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin Meclis’teki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini söylemişti.

Erdoğan, İsveç’le görüşmeleri ‘ittifakın prensipleri ve Türkiye’nin terörle mücadeledeki yaklaşımları temelinde’ sürdüreceklerini belirtmişti. Cumhurbaşkanı, “İsveç teröristlere kucak açtı, Finlandiya’da bu tür eylemler olmadığı için İsveç’ten ayırmak zorunda kaldık” demişti.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan‘sa bugün yayımladığı açıklamada Ankara’ya seslendi. Sullivan şunları kaydetti: “İsveç ve Finlandiya, NATO değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirip Avrupa’nın güvenliğine katkı sağlayacak yetkin ortaklardır. ABD iki ülkenin de en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor.”

İsveç’le gerginlik

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.