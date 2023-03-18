Naci Görür sandığı işaret etti: Güç elimizde

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlere karşı alınmayan önlemlere dikkat çekerek “İnsanların can güvenliğini sağlamayan bir devlet, devlet olur mu? Öyle bir devlete de gerek var mı” diye sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi dördüncü gününde ‘Doğaya Davet’ oturumuyla devam ediyor.

ANKA’nın haberine göre bugünkü oturumda Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de kentlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, altı temel konuyu anlattı.

Değişen hiçbir şey yok

1999 Gölcük depreminden sonra kendisi dahil bir çok meslektaşının Maraş depremine ilişkin uyardığını kaydeden Görür, seslerinin duyulmadığını söyledi:

“Göçük altından bağırıyoruz ya ‘Sesimizi duyan var mı’ diye. Bizlerin sesini duyan maalesef yok. Eğer olsaydı bugünkü sahne olmazdı. Bugünkü sahne, demokratik ve aydın bir ülkede olsaydı çok şey değişirdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmazdı. Ama bakın değişen hiçbir şey yok. Yavaş yavaş da onu unutacağız, hele birkaç ay daha geçsin.”

Güç bizim elimizde

Görür, devletin en önemli konusunun depremlere karşı önlem almak olduğunu aktararak, gücün milletin elinde olduğunu vurguladı:

“Birçok seçim geçti. Meydanlar tıklım tıklım doldu. Ateşli nutuklar verildi. İnanılmaz alkışlar oldu. Her şey istendi. Ama kimse ‘Depremde ölmek istemiyoruz, deprem bizim kaderimiz değildir’ demedi. Bir gece 60 bin insanımızı toprağa veren bir millet olarak nasıl bu konuya bu kadar uzak durabiliyoruz? Bundan daha önemli ne var? Devletin en önemli konusu bu değil mi Allah aşkına? İnsanların can güvenliğini sağlamayan bir devlet, devlet olur mu? Öyle bir devlete de gerek var mı? Bu devletin de bu toprakların da sahibi biziz. Güç de bizim elimizde. Çünkü biz el kaldırdığımız, oy kullandığımız zaman biri iktidara geliyor, indirdiğimiz zaman sandığa gömülüyor.”

Sakın ona oy vermeyin

Önümüzdeki seçimlerde oy verecek yurttaşları sık sık tercihlerine ilişkin uyaran Görür, bir kez daha şu çağrıyı yaptı:

“Lütfen, Allah aşkına bu seçimden başlamak kaydıyla hangi partiye, hangi inanca, düşünceye sahip olursanız olun herhangi bir parti sizin de sevdiğiniz olsa bile deprem konusunda insanlarımızın can güvenliği konusunda ciddi planı, iradesi olmuyorsa sakın ona vermeyin.”