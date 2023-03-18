Çavuşoğlu Mısır’da: Dışişleri bakanı düzeyinde 11 yıl sonra ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır’ı ziyaret etti. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk Dışişleri bakanı oldu.

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Çavuşoğlu, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Ne olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili 20 Kasım’da, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

Mısır da bunu ilişkilerin geliştirilmesinde ‘bir başlangıç’ olarak kabul gördüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da benzer sinyalleri vererek “Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir” demişti.