Kitabı sansürlenen Ahmet Ümit, bakanlığa asıl görevini hatırlattı

Ahmet Ümit, ‘Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri’ isimli romanının ‘müstehcen’ bulunarak sansürlemesine ilişkin açıklamasında “Kendi görevlerini yapmayanlar maalesef sanata saldırıp sanatı engellemeye çalışıyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Ümit’in, ‘Başkomser Nevzat / Tapınak Fahişeleri’ isimli kitabının ‘içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna’ karar vererek, kitabın sansürlenerek satılmasını istemişti.

‘Yetişkinler için’ çizgi roman

Medyascope‘a konuşan Ahmet Ümit, kitabının çocuklar için değil yetişkinler için yazılmış çizgi roman olduğunu anımsattı.

Yazar, özgür düşünceye karşı çıkan kurumların sanat ve sanatçılar üzerinde baskı oluşturarak kendilerine göre bir anlayışı dayatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ahmet Ümit, sansüre maruz bırakılmasını şu sözlerle eleştirdi: “Ben eserleri 33 farklı dilde çevrilmiş bir Türk yazarım. Ülkemin kültürünü, hayatını bütün dünyaya taşıyan bir kültür elçisiyim aynı zamanda. Bütün bunları yapan bir sanatçının eserlerinin kendi ülkesinde sansürleniyor olması utanç verici bence ve bu utanç bana ait değil. Bunlar sanatı da bilimsel düşünceyi de hayatı da bütünüyle engelleyecek girişimlerdir.”

‘Her ses onları ürkütüyor’

‘Müstehcenlik’ kararını veren kurumların asıl görevlerinin çocukları tacizden korumak olduğunu kaydeden Ümit, asıl amacın muhalif yazarları sindirmek olduğunu söyledi:

*Asıl amaçlarının da müstehcenlik olduğunu zannetmiyorum. Asıl amaç özgür düşünceyi engellemek, muhalif yazarları sindirmek, kendi kafalarındaki anlayışın dışında olan her şeye karşı çıkmak.

*Tek seslilik istiyorlar ve bu tek sese karşı çıkan her ses onları ürkütüyor. Bu sebeple farklı olanı tehdit olarak algılayıp, düşman olarak görüyorlar ve elbette sanat farklı olandır.

*Sanatı kıymetli yapan şey de farklı olmasıdır. En kıymetli olan sanat, yeni bir şey söyleyebilendir. Bunların anlayışı sanatla temelden çelişiyor kendi görevlerini yapmayanlar maalesef sanata saldırıp sanatı engellemeye çalışıyor, olan budur fakat bunu engelleyemeyecekler.