‘Vişnenin Cinsiyeti’ sansürlendi

Britanyalı yazar Jeanette Winterson’un ‘Vişnenin Cinsiyeti’ adlı romanı ‘müstehcen’ bulunarak sansürlendi.

Sansür haberini, Frankeştayn Kitabevi kurucusu Ayşe Tümerkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Sansürün her türlüsüne karşıyız. Jeanette Winterson’un kitabı Vişnenin Cinsiyeti muzır neşriyat sayılmış ve ‘poşete girmesi’ kararlaştırılmış!”

Sansürün her türlüsüne karşıyız. Jeanette Winterson’un kitabı Vişnenin Cinsiyeti muzır neşriyat sayılmış ve “poşete girmesi” kararlaştırılmış! pic.twitter.com/eWKd5MneyQ — Ayse Tumerkan (@aysetumerkan) March 17, 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, cinsiyet kutuplaşmaları ve cinsel kimlik konularını eleştirel bir bakış açısıyla ele alan yazar Winterson’un ‘Vişnenin Cinsiyeti’ adlı kitabını ’18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna’ buldu.

Karara gör kitap ‘içi görülmeyen zarf veya poşet içinde’ satılabilecek. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ve ‘Küçüklere zararlıdır’ ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim olmayacak.

Kurul, Ahmet Ümit’in ‘Başkomser Nevzat / Tapınak Fahişeleri’ isimli kitabını da ‘müstehcen’ bularak sansürlemişti.