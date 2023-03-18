Şenyaşar davasının firari faili öldü: Arandığı sırada AKP’li vekilin yeğeniyle evlenmiş

Şenyaşar ailesinden Celal Şenyaşar’ı öldürmek, Adil Şenyaşar’ıysa yaralamak suçundan beş yıldır aranan İbrahim Yıldız tedavi gördüğü hastanede öldü.

Adliye önünde adalet nöbeti başlatan Şenyaşar ailesi. (Mezopotamya Ajansı)

2018’de genel seçimden 10 gün önce, AKP Milletvekili Halil Yıldız’ın Suruç’taki esnaf ziyaretleri sırasındaki silahlı kavgada Şenyaşar ailesinden Esved Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar’la Mehmet Şah Yıldız’ın öldürüldükleri olaylarla ilgili dava ‘işyeri’ ve ‘hastane’ olarak ikiye ayrılmıştı.

İşyeriyle ilgili yargılamalarda Celal Şenyaşar ve Mehmet Şah Yıldız’ın öldürülmesinden suçlu bulunan Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl dokuz ay, Enver Yıldız’aysa 18 yıl hapis cezası verilmişti. Bu davada itiraz süreci devam ediyor.

AKP’li Yıldız’ın koruma ve yakınlarının hastanede Şenyaşar ailesinden iki kişiyi öldürmesine ilişkin iddianame dört yıl sonra açılmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre işyerinde başlayan olayda Celal ve Adil kardeşlere kurşun sıktığı anlara dair görüntülerden tespit edilen ve beş yıldır hakkında yakalama kararı olduğu halde yakalanmayan İbrahim Yıldız ameliyat olduğu hastanede öldü.

Kimliğiyle tedavi görmüş, vekilin yeğeniyle evlenmiş

Mersin’de Özel Metropol Tıp Merkezi’nde kendi kimliğiyle tedavi gören İbrahim Yıldız’ın 16 Mart’ta girdiği ameliyatta öldüğü öğrenildi.

Yıldız’ın ayrıca arandığı sırada AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kız kardeşinin çocuğuyla üç yıl önce evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu belirtildi.

Yıldız’ın cenazesi önce Suruç Devlet Hastanesi morguna getirildi. Buradan Urfa Adli Tıp Morgu’na otopsi için götürülen Yıldız’ın, işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi.