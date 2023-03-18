Hataylılar ellerinde reyhanlarla haykırdı: Hakkımızı helal etmiyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’da halk, depremin 40’ıncı gününde bir araya gelerek, “Hakkımızı helal etmiyoruz” mesajı verdi.

Fotoğraf: Twitter

6 Şubat’ta meydana gelen iki deprem, 11 şehirde yıkıma yol açmıştı. Depremin en çok hasar verdiği illerin başında Hatay geliyordu.

Resmi verilere göre depremlerde can kaybı 48 bin 488.

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, depremlerden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefe girmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa depremlerin ardındanki ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

Erdoğan daha sonra hem Adıyaman hem de Hatay’da ‘eksiklerinden’ dolayı ‘helallik’ istese de öfke dinmedi.

Depremin 40’ıncı günü dolayısıyla bir araya gelen Hataylılar, kaybettiklerini andı. Samandağ’da kadınların öncülük ettiği yürüyüşte binlerce kişilik kalabalık, sık sık “Hakkımızı helal etmiyoruz” sloganı attı.

Hakkımızı helal etmiyoruz! ‘Ma rıhna nihna hon’ gitmedik biz burdayız pic.twitter.com/PyktmjzTUE — silvana (@Silvanaemiir) March 18, 2023