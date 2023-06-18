Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Haziran 2023

Trans Onur Yürüyüşü: En az yedi gözaltı

İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 9’uncu Trans Onur Yürüyüşü’nde en az yedi kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Sinan Aygül’e saldırı: AKP’li başkanın korumaları tutuklandı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin, kendisiyle ilgili haber yapan gazeteci Sinan Aygül’e saldıran korumaları tutuklandı.


Bugün Sürdürülebilir Gastronomi Günü: Tabağınızda bırakmayın, ağlar!

HDP’nin asgari ücret talebi: En az 16 bin 250 lira

HDP, asgari ücretin en az net 16 bin 250 liraya çıkarılmasını istedi.

Göbeğinizin size söylediği bir şeyler var!

Abdüllatif Şener, halay çekip eleştirilere yanıt verdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklayan eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde katıldığı bir düğünden attığı görüntülerle eleştirilere yanıt verdi.

Yıldırım Demirören, ‘küçülme’ iddialarını reddetti

Demirören medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören, Milliyet gazetesinin kapanacağına, Hürriyet ve Posta gazetelerininse küçüleceğine yönelik iddiayı yalanladı.

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

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Akşam Postası / 18 Haziran 2023

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