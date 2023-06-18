Akşam Postası / 18 Haziran 2023

Trans Onur Yürüyüşü: En az yedi gözaltı
İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 9’uncu Trans Onur Yürüyüşü’nde en az yedi kişi gözaltına alındı.
Gazeteci Sinan Aygül’e saldırı: AKP’li başkanın korumaları tutuklandı
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin, kendisiyle ilgili haber yapan gazeteci Sinan Aygül’e saldıran korumaları tutuklandı.
HDP’nin asgari ücret talebi: En az 16 bin 250 lira
HDP, asgari ücretin en az net 16 bin 250 liraya çıkarılmasını istedi.
Abdüllatif Şener, halay çekip eleştirilere yanıt verdi
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklayan eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde katıldığı bir düğünden attığı görüntülerle eleştirilere yanıt verdi.
Yıldırım Demirören, ‘küçülme’ iddialarını reddetti
Demirören medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören, Milliyet gazetesinin kapanacağına, Hürriyet ve Posta gazetelerininse küçüleceğine yönelik iddiayı yalanladı.