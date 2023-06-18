Abdüllatif Şener, halay çekip eleştirilere yanıt verdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklayan eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde katıldığı bir düğünden attığı görüntülerle eleştirilere yanıt verdi.

Abdüllatif Şener, eleştirilere halayla yanıt verdi. (Twitter)

Burada halay da çeken Şener, görüntüleri paylaşarak, “İki gündür Mardin Kızıltepe’deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP’yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar” diye yazdı.

1) İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar. + pic.twitter.com/USR9sXi1Rr — Abdüllatif Şener (@senerabdullatif) June 18, 2023

Aday gösterilmeyince

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, anlaşmazlıklar nedeniyle bu partiden ayrılıp CHP’ye katılmış ve Konya’dan milletvekili seçilmişti. 14 Mayıs öncesi CHP listesinde yer bulamayan Şener, seçim kaybedilmesi sonrası hem CHP’yi hem de partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle hedef almaya başlamıştı. Hızını alamayan eski AKP’li, CHP’yi ‘FETÖ’yle bile ilişkilendirmişti.

Şener, ilk turda ata ittifakının adayı Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turdaysa geçersiz oy kullandığını söylemiş, CHP’den de istifa ettiğini açıklamıştı.

Oyu kime?

Ancak Abdüllatif Şener’in sandığından ‘geçersiz oy’ çıkmadı. Tutanağa göre Şener ikinci turda oyunu büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a attı.

Şener’in oy kullandığı sandıktan ilk turda Oğan’a 11 oy çıkmış. Kılıçdaroğlu’na 266, Erdoğan’a 46 oy çıkmış. İkinci turda Kılıçdaroğlu’nun oyu iki azalırken, Erdoğan’ın oyu 11 artmış. İlk turda sandıktan bir geçersiz oy çıkmış.

Öte yandan, Şener’in oy kullandığı sandıktan Zafer Partisi’ne 11 oy çıkmış. Eğer Zafer Partisi’ne oy veren herkes Oğan’a da verdiyse ve Şener “Meclis için oy kullanmadım”diyorsa Oğan’a verdiği de doğru olmayabilir.