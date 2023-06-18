CHP’li vekil: YHT Ankara-Sivas hattında faciadan dönüldü

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yağmurdan dolayı zarar gören Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara-Sivas hattında kılavuz lokomotifin raydan çıktığını söyledi.

Görsel: Twitter

Twitter’dan olaya dair görüntüler paylaşan Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı etiketleyerek şunları yazdı: “Yazıklar olsun! Çorlu’daki tren kazasından ders almayan @UABakanligi bugün yine sınıfta kaldı. Altı yılda biteceği açıklanan, 15 yılda bitirilmeyen ama seçim öncesinde acele açılan Yüksek Hızlı Tren Ankara Sivas hattında bugün bir faciadan dönüldü.”

CHP’li vekilin paylaştığı görüntülerde heyelan sonucu rayın altındaki toprağın boşaldığı, direklerin yamulduğu ve trenin raydan çıktığı görülüyor.

Karasu, şöyle devam etti: “Yoğun yağış, Yozgat yakınlarında demiryolu hattına zarar verdi. Yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif heyalanla raydan çıktı. Hattın güvenliğiyle ilgili şüphelerimizi defalarca dile getirdik, ama duyan çıkmadı! Facia olması için ölen canların mı sayılması lazım? @Akparti”