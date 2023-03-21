Çorlu tren faciası davası ertelendi

Tekirdağ’ın Çorlu 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın duruşması 19 Temmuz’a ertelendi.

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Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu başsavcılığınca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.

Facianın tek tutuklu sanığı dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1’inci Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında tahliye kararı verilmişti.

ANKA’nın haberine göre davanın 14’üncü duruşması, bugün Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ndeki duruşma, 19 Temmuz’a ertelendi.

Faciada oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, sanıkların ve tanıkların ifadelerinin, TCDD üst düzey yöneticilerine işaret ettiğini söyledi.