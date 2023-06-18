İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘fetret devri’ cevabı: Sizi büyük bir bunalıma soktuk

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul yerel hizmetler noktasında fetret devrine girdi” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk.”

Fotoğraflar: İBB

16 Haziran’da İstanbul’da Kasım 2020’de çıkan yangının ardından restorasyonu tamamlanan Vaniköy Camii’nin resmi açılışında konuşan Erdoğan, şunları demişti: “İstanbul’un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri’ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki dokuz ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul’u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız.”

Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid’in hayattaki beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402’den 1413’e kadar süren kargaşa dönemine ‘fetret devri’ deniyor.

Bugün, İstanbul Büyükada’da 2000’li yılların başından itibaren çürümeye terk edilen Taş Mektep’in restorasyon açılışında konuşan İmamoğlu, şunları dedi:

*Dört yıl olmuş, millet oy vermiş, sizi tıpış tıpış evine yollamış; hala sindiremiyorlar ve birtakım ifadelerde bulunuyorlar. Efendim neymiş? Bizim bu dönemi, ‘fetret dönemi’ diye tanımlama cihetinde bulunuyor. Hem de ne yazık ki yeni seçilmiş sayın cumhurbaşkanı, bunu bir cami açılışının önünde söylüyor. Yani bir caminin önünde söylenecek, herhalde en son söz, yalan konuşmaktır.

‘Sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldırdık’

*O bakımdan, bu sözün orada söylenmesini kınıyorum. Çünkü, sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldıran bizler, anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız. İşte bugün, burada ortaya çıkan Taş Mektep, tam da bunun karşılığıdır.

*Yani geçmişten beri metruk halde bırakıp, dönüp bile bakmadığınız bu ve buna benzer İstanbul’un her köşesindeki ecdadın bize bıraktığı eserleri hak ettiği değere kavuşturmak; evet size göre ‘fetret dönemi’ olabilir, ama bize göre, tam aksine şehre hak ettiği değeri vererek, sizin hizmetinizde olan bir avuç insana hizmet etmek değil, insanlarımıza ve 16 milyon insanımıza hizmet etmenin karşılığı bir görüntüdür.