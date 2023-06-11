Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bir daha hiçbir güç, CHP’yi o sandığın dibinden çıkaramayacak” dedi.

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Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce katıldığı yayında yenilgisinin sebebinin ‘kırsal kesimin oylarını alamamaları’ olduğunu söylemişti: “Biz şunu da araştırdık: Acaba kırsaldaki insan neden ekonomik yıkımdan etkilenmedi? Çok basit, ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para?”

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’40 Yıl, 40 Eser’ etkinliğinde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak.

*Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak. Milletimizi kimse ‘makarnacı, kömürcü, cahil göbeğini kaşıyan adam’ diye tahkir edemeyecek.

‘Siyasetin değil, psikolojinin konusu’

*Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa “500 liraya oylarını satıyorlar” imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.

*Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur.

*Ne diyor? “Kırsal kesimden aldığı oylarla cumhurbaşkanlığını kazandı.” Gazi Mustafa Kemal “Köylü, milletin efendisidir” demedi mi? Artık bunu yemezler.

‘Yarım kalan iş tamamlandı’

*Üstada göre 14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte millet başındaki CHP’yi atmıştı. Kaderin cilvesi olarak tam 73 yıl sonra, bir 14 Mayıs’ta milletimiz başında CHP zihniyeti istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur.

*28 Mayıs’ta da yarım kalan işi tamamlayarak, görünen ve görünmeyen tüm destekçileriyle birlikte CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç, CHP’yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır.