Yıldırım Demirören, ‘küçülme’ iddialarını reddetti

Demirören medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören, Milliyet gazetesinin kapanacağına, Hürriyet ve Posta gazetelerininse küçüleceğine yönelik iddiayı yalanladı.

Fotoğraf: DW Türkçe

Dün ortaya atılan iddiada Demirören Medya Grubu’na ait Milliyet’in kapanacağı, Hürriyet ve Posta’nınsa küçüleceği öne sürülmüştü.

Demirören, konuya ilişkin Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuştu. Bu yöndeki küçülme iddialarını yalanlayan Demirören, “Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular” dedi.

Medya grubunu nasıl satın aldı?

Demirören Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın almıştı. Grubun işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi gündemden düşmüyor.

Reuters ve Bloomberg gibi uluslararası ajanslar, onlarca vergi affına ve iktidarın desteğine rağmen holdingin borcunu ödeyemediğini bildiriyordu.

Demirören’in açıklamasında 2020’den bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödendiği iddia edildi. Açıklamada tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği ve en son 90 milyon dolarlık taksidin ödendiği öne sürüldü.

Ancak holdingin ve yetkili kurumların şeffaf bir şekilde açıklamadığı süreçle ilgili ortaya çıkanlar, Demirören’in borcunu ödeyemediğini gösteriyor.

2018’de Ziraat Bankası’ndan 800 milyon dolarlık kredi kullanan Demirören Holding’in borcunun 895 milyon dolara ulaştığı ve yapılandırma anlaşması imzalandığı ortaya çıkmıştı.

Mart sonunda TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tüm alacakların yeniden yapılandırmaya esas alındığını belirterek, yapılandırma tarihinden itibaren firmadan toplam 586 milyon 221 bin 750 lira tahsil edildiğini açıkladı. Bu, tüm borcun yüzde 3,2’si yapıyor. Yani Demirören’in ‘1,3 milyar dolar’ ödedik açıklamasının aksine, en çok borçlu olduğu bankaya ödediği miktar bile çok düşük seviyede.

Demirören’in İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahalarının bulunduğu arazileri ve Bağcılar’daki binası da Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devredilmişti.

Martta Emirates NBD Bank’ın sahibi olduğu Denizbank, borç karşılığında Demirören AVM’yi devraldı.

Dün de Hürriyet’in İstanbul Esenyurt’taki matbaalarının bulunduğu bina ve arsalar Baykar’a satıldı.