Akşam Postası / 18 Eylül 2022

Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur Türkiye’ye getirildi

Anadolu Ajansı (AA), organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in danışmanı olduğunu söyleyen Emre Olur’un Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu: Her ailede asgari gelir elde eden biri olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temel amaçlarının her ailede asgari bir sigortalının çalışmasına ortam hazırlamak olduğunu söyledi: “Kamuda ister merkezi otorite ister belediyeler işçi alırken bu ailelerin çocukları için ya da bu ailede yaşayanlar için pozitif ayrımcılık yapılacak ve bunlar önce işe alınacaklar.”

Ermenistan’a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Azerbaycan’a kınama

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan ziyaret sırasında Azerbaycan’ı sert bir dille kınadı.

Bitcoin tekrardan 20 bin doların altında

Bitcoin, önceki güne göre yüzde 1,54 düşerek tekrardan 20 bin doların altına düştü. Bitcoin şu an 19 bin 800 dolar seviyesinde.

AB, Macaristan’a sağlanan fonların 7,5 milyar avroluk kısmının kesilmesini önerdi

Avrupa Komisyonu, hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) bütçesinden Macaristan’a sağlanan fonların yaklaşık 7,5 milyar avroluk kısmının askıya alınması çağrısında bulundu.

İstanbul’un dört ilçesi için sağanak uyarısı

İstanbul’un Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Japonya’da Nanmadol tayfununa karşı 4 milyon kişiye tahliye uyarısı

Doğu Asya’da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun yaklaştığı Japonya’da 4 milyonu aşkın kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Aizanoi Antik Kenti’nde bir ilk: Güneş saati gün yüzüne çıkarıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki ‘İkinci Efes’ olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti’nden geçen Koca Çay’daki (Penkalas) kazıda mermer bir güneş saati gün ışığına çıkarıldı.

İskenderun’da kargo gemisi battı

İskenderun Limak Port’ta yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan konteyner gemisi battı.

Çin’de otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi öldü

Çin’in güneybatısında bir otoyolda otobüsün devrildiği kazada 27 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Tayvan’da 7,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu, Tayvan’ın güneyinde 7,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.