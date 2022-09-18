Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na çattı: Solcu dahi olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’nun ben de milliyetçiyim, ben de ülkücüyüm gürültüsünü çıkarması boşunadır. Kılıçdaroğlu solcu dahi olamaz” dedi.

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Bahçeli, partisinin Kayseri’de düzenlediği ‘2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net’ mitinginde konuştu. Bahçeli, “Sözümüz senet özümüz kefildir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Şu gaflete bakınız ki, Milliyetçi Hareket Partisi’ne kefen biçiyorlardı. Şu kifayetsizliğe bakınız ki, anket şirketlerini, kiralık gazetecileri, sözde aydınları parayla yemleyip kara kampanya düzeneği kuruyorlardı. Bizi arayan anketlerde değil; dilde, duada, camide, cemevinde, bağda, bahçede, bostanda, fabrikada, tezgâhta, tarlada, suskun ve vakur milyonların kalbinde arasın.

*Osmanlı İmparatorluğu’nun son Padişahı Sultan Vahdettin hain miydi, değil miydi? Revaçtaki münakaşa budur. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gönderilmesindeki asıl mana ve maksat üzerinde fikir ve görüş ayrılıkları, sürekli ikmal edilen nifak adımları çok tehlikeli boyutlar kazanmaktadır. Kadir kıymet bilmeyen Türk ve Türkiye muhalifi kaymak bir tabaka bayağı ezberlerini sıralarken bizi biz yapan değer hükümlerini açıkça ve alçakça hedef almaktadır. Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırması, analizi ve açıklaması tarihçilerimizin işidir. Bize düşen buna saygı duymaktır. Ancak biz tarihimizi ve ecdadımızı ideolojik gayelerle suçlama yarışına giren köksüzlere müsaade etmeyiz, hepsinin birden alnını santim santim karışlarız.

*Kılıçdaroğlu’nun ben de milliyetçiyim, ben de ülkücüyüm gürültüsünü çıkarması boşunadır, terörist Demirtaş’ın göğsüne madalya asmayı düşünen bir şahısla milliyetçilik aynı sinede, aynı vicdanda, aynı fikirde barınamaz, yaşayamaz. Bir bedende hem şeytan hem de melek olmaz, helal aşa haram katarak karın doymaz, Kılıçdaroğlu solcu dahi olamaz.