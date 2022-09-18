Kılıçdaroğlu: Her ailede asgari gelir elde eden biri olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temel amaçlarının her ailede asgari bir sigortalının çalışmasına ortam hazırlamak olduğunu söyledi: “Kamuda ister merkezi otorite ister belediyeler işçi alırken bu ailelerin çocukları için ya da bu ailede yaşayanlar için pozitif ayrımcılık yapılacak ve bunlar önce işe alınacaklar.”

Fotoğraf: ANKA

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Ekonomi Muhabirleri ile Aile Destekleri Sigortası Buluşmasına katıldı.

ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Sorun yoksulluğu bitirmek değil. Sorun yoksulluğu oy için kullanmak, istismar etmek. Bu toplantıda öngördüğümüz düzenlemeyle, yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti istismar konusu yapmasın. Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun. Sosyal devlet ona her türlü yasaların ön gördüğü yardımı yapsın.

*Aile destekleri sigortası, asgari ücretin altında veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Aile dediğimiz bir kişi de olabilir, beş kişide, yedi kişi de olabilir.

*İnternet sitemize girildiğinde 57 bin tür aile için bir program geliştirdik. Örneğin tek kişidir, üç kişidir, üç kişi bir engelli var, üç kişi biri üniversiteye gidiyor diye 57 bin tür aile tipini belirledik, uzun bir çalışma oldu. Dolayısıyla internet sitesine giren kendi pozisyonunu oraya yazan kişi altında ne kadar aile yardımı alacağını da görmüş olacak. Böylece hayali bir proje değil, ayakları yere basan ön çalışmaları yapılmış ciddi bir analizden geçtikten sonra sizlerle paylaşıyoruz.

*Ailenin mali durumunu sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar, illerde nasıl aile hekimleri varsa aile hekimlerinin bulunduğu her yerde sosyal hizmet uzmanları da olacak. Aynı ailelerde bunlar sürekli çalışacaklar. Ailedeki bütün değişimi raporlayacaklar ve kuruma bildirecekler. Kurum bunun üzerinden o ailelere yardımı yapmış olacak.

*Çok sayıda sosyal hizmet uzmanı istihdam edilecek. Ve bunlar evlere girecekler dolayısıyla sosyal hizmet uzmanlarının yüzde 99.9’u kadınlardan oluşacak. Kadınlar evlere girecekler. Belirli dönemlerde 6 aylık, bir yıllık veya ailenin isteği üzerine girilecek. Dolayısıyla bunlar raporlanacak. Raporlandıktan sonra ilgili kamu kurum yani Aile Destekleri Sigortası Kurumu bunlara sosyal hizmet uzmanının öngördüğü belli bir bedel ödeyecek.

*Her ailede asgari bir sigortalı olmalı, sosyal güvenliği olan bir aile olmalı. Bunun için de bir hedefimiz var. Kamuda ister merkezi otorite ister belediyeler işçi alırken bu ailelerin çocukları için ya da bu ailede yaşayanlar için pozitif ayrımcılık yapılacak ve bunlar önce işe alınacaklar. Böylece her ailede asgari gelir elde eden bir birey olacak.

*Mevsimlik çalışan işçiler var. Onların da sosyal güvenlikleri olacak. Onlar mevsimlik bir yere gittiğinde, Aile Destekleri Sigortası Kurumu onlara yer bulacak, tuvaletleri, banyoları, çocukların eğitimi için öğretmen bütün bunların hepsi tahsis edilecek. Mevsimlik işçilerin de gelecekleri bir anlamda güvence altına alınmış olacak.

*Aile destekleri sigortası için Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak, tıpkı İşsizlik Sigortası Kurumu gibi. Bütün sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak. Böylece kaynak savurganlığı da büyük ölçüde önlenmiş olacak.