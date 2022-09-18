Aizanoi Antik Kenti’nde bir ilk: Güneş saati gün yüzüne çıkarıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki ‘İkinci Efes’ olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti’nden geçen Koca Çay’daki (Penkalas) kazıda mermer bir güneş saati gün ışığına çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 2012’de dahil edilen, Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan antik kentteki kazılar, 17 Ağustos’tan beri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından sürdürülüyor.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, AA muhabirine, geçen ay başlayan kazı çalışmalarının 80 işçi, 20 teknik personel ve akademisyenlerle antik kentteki Koca Çay, agora (çarşı) ve tiyatroda sürdürüldüğünü söyledi.

Coşkun, Koca Çay yatağındaki kazılar sonucunda köprüye ait çok sayıda yıkık vaziyette mimari blokla karşılaştıklarını anlattı: ”Büyük bir kısmı köprünün parapet/korkuluk taşlarından ibaret. Ancak köprünün bulunduğu alanda bu mimari kalıntılardan oluşan enkazın içerisinde bizi şaşırtan buluntularla da karşılaştık.”

Coşkun, güneş saatiyle ilgiliyse şu bilgileri paylaştı: “Bu sezon çay yatağında yaptığımız kazılarda bizi en çok heyecanlandıran, burada tespit ettiğimiz ve gün yüzüne çıkardığımız mermer güneş saati oldu. Roma dönemine ait ve Aizanoi’de bugüne kadar bulunan ilk güneş saati. Birkaç küçük parçası eksik. Onun haricinde üzerindeki yazılarıyla, şekilleriyle çok iyi korunmuş durumda. Yüksekliği 45, genişliği 43 santimetre. Günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait.”

İnsanların o dönemde zamanı ve mevsimleri öğrenmek için kullandığı güneş saatinin üzerinde incelemelerin ve restorasyonun sürdüğünü belirten Coşkun, antik dönemde bu saatlerin halkın yoğun bulunduğu bölgelere yerleştirildiğini söyledi.