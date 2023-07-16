Akşam Postası / 16 Temmuz 2023

Benzin, motorin ve LPG’ye ÖTV zammı

Akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları artırıldı. Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG’de 4 lira zam yapıldı.

Doğalgazdan alınan ÖTV’ye yüzde 224 zam

Doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yaklaşık yüzde 224 zam geldi.

Azerbaycan polisi, ODTÜ’lü muhalif öğrenciyi ‘kaçırdı’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, sıra arkadaşları Muharrem Akbarov’un Azerbaycan polisi tarafından ‘kaçırıldığını’ duyurdu.

Diyanet’ten, ‘turistlere İslam’ı tanıtma’ genelgesi: Bölgelere stant kurulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüğüne yolladığı talimatta ‘turistlere İslam’ı tanıtmak’ için ‘tarihi ve turistik bölgelere mobil mescit ve İslam’ı tanıtıcı broşür, kitap dağıtılacak stantlar’ kurulmasını istedi.

Britanya, ‘Türkiye’ye hızlı göçmen gönderme’ anlaşmasına hazırlanıyor

Britanya İçişleri Bakanı Suella Braverman, Türkiye’den teknelerle gelen göçmen sayısındaki ‘büyük artış‘tan sonra sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Ankara’yla Arnavutluk tarzı bir anlaşma arayışında. Britanya Sınır Gücü görevlileri, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki havalimanında yasa dışı göçü engellemek için konuşlandırılabiliyor.

Bir devrin sonu: Jane Birkin hayatını kaybetti

Oyuncu ve müzisyen Jane Birkin, 76 yaşında Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde hayatını kaybetti.

Eski başekonomist: 100 yılın en yüksek temmuz enflasyonunu göreceğiz

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara, son 100 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunun kaydedileceğini öngördü.