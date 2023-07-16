Diyanet’ten, ‘turistlere İslam’ı tanıtma’ genelgesi: Bölgelere stant kurulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüğüne yolladığı talimatta ‘turistlere İslam’ı tanıtmak’ için ‘tarihi ve turistik bölgelere mobil mescit ve İslam’ı tanıtıcı broşür, kitap dağıtılacak stantlar’ kurulmasını istedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz’da 81 müftülüğe ‘Merkezi Ezan ve Vaaz Sistemi’ başlıklı bir yazı gönderdi.

Turistik bölgelere mobil mescit

ANKA‘nın haberine göre yazıda, daha önceki genelgede yer alan düzenlemeler anımsatıldı ancak son iki hükmün yeni olduğu görüldü.

Yazıda,‘tarihi ve turistik bölgeler ile yaz aylarında nüfusu artan ve ezan sesi ulaşmayan bölgelerdeki vatandaşların da ezandan istifade edebilmeleri amacıyla gerekli teknik altyapının oluşturulması ve bu bölgelerde cuma namazı kılınabilmesi için imkanlar ölçüsünde mobil mescit temini konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması’ istendi.

Temsil gücü yüksel personel

Ezan sesinin artırılması için gönderilen genelgede ‘başta yolcu terminalleri olmak üzere yerli/yabancı turistlerin uğrak yerleri, turistik mekânlar ve insanların gezi düzenledikleri yerlere Türkçe ve diğer dillerde İslam’ı tanıtıcı kitap ve broşürlerin dağıtımı yapılmak üzere Diyanet stantları kurulması; temsil gücü yüksek personelin bu stantlarda nöbetleşe görevlendirilmesi‘ kaydedildi.