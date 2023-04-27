Dev bütçeli Diyanet, 4 bin 538 personel daha alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı; aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 sözleşmeli personel alacak.

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Seçim öncesi devlet kurumlarının aldığı personel sayısı artıyor. Bunlardan birisi de bütçede ‘aslan payı’nı alan ve altı bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip olan Diyanet.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur’an kursları ile Kur’an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 235’i kadın, 444’ü erkek 679 aşçı, 1118’i kadın, 853’ü erkek toplam 1971 temizlik personeli, 746’sı kadın, 1091’i erkek olmak üzere de toplam 1837 koruma ve güvenlik görevlisi ile 51 şoför alımı yapılacak.

Adayların 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

İşe alınacak kişiler, Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yapılacak ‘sözlü sınav’ sonucunda belirlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim vaadi olarak mülakatları kaldıracağını açıklamıştı.

Başvurular 5 Mayıs saat 16:30’a kadar ‘sinav.diyanet.gov.tr’ adresi üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.