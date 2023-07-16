AKP’li Külünk’e göre Erdoğan’ın ÖTV’ye zam kararı ‘kirli bir operasyon’

AKP’li Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) zam yapılmasını ‘kirli bir operasyona’ benzetti.

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Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları artırıldı. 6 liralık zamlar gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Buna göre İstanbul’da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

Gece yarısı ilan edilen ÖTV zammına tepki gösterenlere AKP Merkez Karar Yönetim Kurumu Üyesi Metin Külünk de katıldı. Zamları ‘kirli bir operasyon’a benzeten Külünk, bunun ilan edilmesine sebebiyet verenlerin de görevden alınmasını istedi.

Külünk, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine de hem de Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor.”