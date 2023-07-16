Wimbledon’da Djokovic’i yenen Alcaraz şampiyon

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler finalinde 20 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz, 36 yaşındaki Sırp Novak Djokovic’i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

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Britanya‘nın başkenti Londra’nın ev sahipliğindeki turnuvanın tek erkekler final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

İlk sette rakibine net bir üstünlük sağlayan Djokovic, 5-0 öne geçtiği seti 6-1’lik skorla kazandı.

Çekişmeli geçen ikinci seti ise Alcaraz, 7-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3’üncü setindeyse Alcaraz, 3-1 öndeyken setin sadece beşinci oyunu 26 dakika sürdü ve İspanyol raket oyunu alarak 4-1 öne geçti. Alcaraz, seti de 6-1 kazanırken Sırp raket karşısında setlerde 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk seti 34 dakikada 6-1 biterken üçüncü set yine 6-1 sona ermesine rağmen bir saat sürdü.

Djokovic, 4’üncü seti 6-3 kazanarak maçı setlerde 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı.

Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon’da ilk kez finale yükseldikten sonra dört saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.

Wimbledon’da yedi olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.