Britanya, sığınmacıları ‘durdurmak’ için Türkiye’yi fonlamış

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Britanya merkezli The Guardian gazetesinin araştırmasına göre, Britanya İçişleri Bakanlığı sığınmacıların durdurulması için Türkiye’nin sınır polisini 3 milyon sterlin (87 milyon 267 bin 154 TL) fonlamış.

Fotoğraf: AA

Britanya yasalarında kamu otoriterlerinden bilgi almayı sağlayan ‘freedom of information (FOI)’ (bilgi özgürlüğü) taleplerine dayanan soruşturmaya göre sığınmacıların Britanya’ya ulaşmasını engellemek için Britanya hükümeti tarafından Türkiye’ye 3 milyon sterlin ödendi.

The Guardian’ın aktardığına göre Türkiye’nin sınır operasyonlarını fonlama 2019’da 14 bin sterlinle başladı ve kademeli olarak yükseldi.

2021-2022’de 425 bin sterlin ve 2023’te şimdiye kadar 3 milyon sterlin harcandı.

Bakanlığın ‘istihbarat direktörlüğü’ tarafından yürütülen projede eğitim, personel sağlama ve sığınmacıların ‘geri dönüşü ve yeniden entegre olması’ hedeflendi.

Türkiye geçen yıl 238 bin 448 sığınmacıyı İran sınırından geri çevirdiğini açıklamıştı.

‘Türkiye, Britanya için ‘çok önemli”

Britanya İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar ekibinden bilgi sahibi bir kaynak, Türkiye’nin ‘Britanya hükümeti için son iki ila üç yılda artan öneme sahip bir ülke haline geldiğini ve artık sınırların güvenlikleştirilmesi için stratejik olarak çok önemli görüldüğünü’ söyledi.

Türkiye’deki bakanlık çalışanları diplomatlardan fazla

Kaynak daha sonra işleyişi şöyle anlattı:

“Uzmanlığımızı sunuyoruz ve yetkililere yasa dışı göçmenlerin veya çetelerin faaliyet gösterdiğini düşündüğümüz yolları gösteren kanıtlar sunuyoruz. Şöyle diyaloglar gelişiyor: ‘Bu, kaçakçıların ve yasa dışı göçmenlerin Britanya’ya gitmek için kullandıkları bir yol, bunu durdurmak için daha fazlasını yapmalıyız.’ Türk hükümeti daha sonra şöyle yanıt veriyor: ‘Bunu yapabilmek için şunlara ihtiyacımız var.’ Biz de bu ihtiyacı fonluyoruz.”

Guardian’ın Britanya Dışişleri Bakanlığı’ndan edindiği bilgiye göre Türkiye’deki Britanyalı içişleri bakanlığı çalışanları, Britanyalı diplomatlardan daha fazla hale geldi.