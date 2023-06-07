Britanya’da kilo verme iğnesine hazırlık

Britanya, obezite kaynaklı hastalıkları azaltmak için kilo verme iğnesi Wegovy’ye onay vermeye hazırlanıyor.

Britanya, kilo verme iğnesi onayına hazırlanıyor. (Pixabay)

Britanya’da tahminlere göre 12 milyon yetişkin obez. Bu, neredeyse her dört yetişkinden birinin obez olduğu anlamına geliyor.

BBC Türkçe’nin haberi göre, hastanelerdeki obezite kaynaklı yükü azaltmak için Wegovy iğnesini bir pilot program kapsamında onaylamaya hazırlanan Britanya’da, bir hastanın bu iğneye en fazla iki yıl boyunca erişiminin olmasına izin verilecek.

Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) yaptığı araştırma sonunda vücut ağırlığının yüzde 10’unun bu iğneyle kaybolduğu tespit edildi.

İştahı bastırıyor

İğne, iştahı bastırarak kişilerin tok hissetmesini ve az yemesini sağlıyor.

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, bu iğnenin büyük bir değişim getirebileceğini kaydederek kilo verme hizmetlerine 40 milyon sterlinlik bir bütçe ayrılacağını duyurdu.

Ancak uzmanlar ABD’de çok sayıda ünlünün reklamını yaptığı bu tarz iğneler ve ilaçlar hakkında uyarıda bulunarak asıl sağlıklı bir diyet ve sporun çare olabileceğini vurguluyor.

İlacın deneme süreçlerinde tedavi bittikten sonra kimi kullanıcıların kilolarını geri aldığı görüldü.

Britanya, henüz ilacı tedarik etmedi; ancak on binlerce kişinin ilaca erişiminin olabileceği düşünülüyor.

Yan etkileri

İlacın en çok bilinen yan etkileriyse baş dönmesi, şişme, gaz ve mide rahatsızlıkları.