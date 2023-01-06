İngiltere ve Galler nüfus sayımı verilerinde ilk kez LGBTİ+ nüfusu açıklandı: 1,3 milyon

İngiltere ve Galler’de nüfus sayımında ilk kez LGBTİ+’ların verileri dahil edildi. Buna göre 1,3 milyondan fazla insan kendisini lezbiyen, gey veya biseksüel olarak tanımlıyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre 16 yaş ve üstü kişilerin yüzde 1,5’ten fazlası, yani 748 bin kişi kendisini gey veya lezbiyen olarak tanımlarken; 624 bin kişi de kendisini (yüzde 1,3) biseksüel olarak tanımlıyor.

Yaklaşık 165 bin kişiyse cinsel yöneliminin bunların dışında olduğunu söylüyor. 262 bin kişi (yüzde 0,5) toplumsal cinsiyet kimliğinin doğumda kaydedilenden farklı olduğunu belirtiyor.

Bu, İngiltere ve Galler’de insanlardan cinsel yönelimlerini ve toplumsal cinsiyet kimliklerini anlamaya çalışan ilk nüfus sayımı olarak kayda geçti.

Nüfus sayımında bu bölümü yanıtlamak isteğe bağlıydı. Sayımda cinsel yönelimle ilgili soruya yaklaşık 3,6 milyon kişi (yüzde 7,5) yanıt vermezken 2,9 milyon kişi (yüzde 6,0) toplumsal cinsiyet kimliğini açıklamamayı tercih etti.

Hükümet, sayımda alınan bilgileri ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve lezbiyen, gey ve biseksüel insanlar için sağlık, eğitim, istihdam, barınma ve sosyal hizmetlerle ilgili kararları iyileştirmek için kullanılacağını açıkladı.