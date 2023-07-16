Azerbaycan polisi, ODTÜ’lü muhalif öğrenciyi ‘kaçırdı’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, sıra arkadaşları Muharrem Akbarov’un Azerbaycan polisi tarafından ‘kaçırıldığını’ duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) Twitter’dan, Abrabov’un Azerbaycan polislerince bir süre takip edildikten sonra evi yakınlarında kaçırıldığı kaydedildi: “Yoldaşımız Muharrem Akbarov Azerbaycan polisince bir müddet takip edildikten sonra evi yakınında kaçırıldı. Ailesinin yoğun çabaları karşısında Bakü Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Halkı soyan Aliyev oligarşisi ancak kaba kuvvetle ayakta kalmaya çalışıyor.”

Yoldaşımız Muharrem Akbarov Azerbaycan polisince bir müddet takip edildikten sonra evi yakınında kaçırıldı. Ailesinin yoğun çabaları karşısında Bakü Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.



Halkı soyan Aliyev oligarşisi ancak kaba kuvvetle ayakta kalmaya çalışıyor.



Bu… pic.twitter.com/iBb7RemEsP — Sosyalist Emekçiler Partisi – SEP (@SEPmedya) July 15, 2023

Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler de Abrabov’un kaçırılmasına tepkili. TİP’li Öğrenciler’den yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “ODTÜ öğrenci ve MFT üyesi Muharrem Akbarov Azerbeycan polisi tarafından kaçırıldı! Muharrem’in, Azerbaycan yönetimine muhalif olduğu bahanesiyle hukuksuzca alıkonması kabul edilemez. Arkadaşımız yalnız değildir. Derhal serbest bırakılsın!”