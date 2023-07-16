Akaryakıta ÖTV zammı toplu ulaşımı da vuracak: ‘Muaf tutulsun’ çağrısı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bu gece akaryakıtlara yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarının toplu ulaşımı da etkileyeceğini belirterek yerel yönetimlerin zamlardan muaf tutulmasını istedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları artırıldı. 6 liralık zamlar geceyarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Zam haberiyle uyananlardan tepkiler yükselirken Büyükerşen, toplu ulaşıma dikkat çekti.

Twitter’dan yerel yönetimlerin bu zamlardan muaf tutulmasını isteyen Büyükerşen, şu mesajı paylaştı:

*Döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere akaryakıta gelen bu zam ve personel maliyetlerindeki artışlar sonucu toplu taşımada maliyetlerimiz inanılmaz derecede yükselmiş durumda.

*Bu işin A partisi, B partisi yok. Hiçbir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Aracı olmayan orta gelirli ve dar gelirli yurttaşlarımız ile aracı olup da bundan sonra binerken iki kez düşünecek vatandaşlarımız göz önünde bulundurularak yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV’den muaf tutulmalıdır.