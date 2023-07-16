Bir devrin sonu: Jane Birkin hayatını kaybetti

Oyuncu ve müzisyen Jane Birkin, 76 yaşında Paris’teki evinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: MUBI/ABACA

Fransız medyası, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle mayıs ayında konserlerini iptal eden şarkıcının Paris’teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğunu aktardı.

David Birkin ve Judy Campbell’ın ortanca çocuğu olarak Londra’da bir çiftlikte hayata gözlerini açan Jane Birkin, oyuncu olan annesinin yolundan giderek 17 yaşında oyunculuğa başlamıştı.

Michelangelo Antonioni’nin ‘Cinayeti Gördüm’ filmiyle yıldızı parlayan Birkin, stiliyle, duruşuyla ve özgür ruhlu halleriyle herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Ancak Birkin, adını yalnızca sinemaya değil müzik dünyasına da altın harflerle yazdıracaktı.

1969 yılında ‘Slogan’ adlı filmin setinde tanıştığı ve aşık olduğu ünlü Fransız müzisyen Serge Gainsbourg ile bir jenerasyonun erotik marşına dönüşen ‘Je t’aime… moi non plus’ adlı şarkıyı seslendirerek listelerin zirvesine taşınmıştı.

Şarkı birçok ülkede yasaklanmasına karşın dünya çapında büyük bir başarı elde ederken, ikonik çift dünyada cool’un tanımı olmuştu.

1971 yılında da bu aşkın meyvesi olarak müzisyen ve oyuncu Charlotte Gainsbourg dünyaya gelmişti.

Serge Gainsbourg, 1991’de evinde geçirdiği kalp krizinden hayatını kaybetmişti.

Bir dönemin hafızasına tutkulu aşklarıyla kazınan Gainsbourg-Birkin çiftinden Jane Birkin de Paris’te yaşadığı evinde hayata gözlerini yumdu.

Birkin, aynı zamanda modada lüks kavramıyla özdeşleşen Hermes markasının tasarım el çantası modeline adını veren kişiydi.