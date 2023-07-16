Rusya, iki yabancı şirketin daha varlıklarına el koydu

Rusya’da Fransa merkezli süt ürünleri şirketi Danone ve Danimarka merkezli bira şirketi Carlsberg’in ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyım atandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in imzaladığı kararnameye göre Danone Rusya ve Carlsberg’e ait Baltika şirketlerine kayyım atandı.

Kararnameyle söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek.

Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finlandiyalı Fortum şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyım atanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, kayyım kararlarının, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına ‘saldırgan tutumları’ nedeniyle alındığını söylemişti.