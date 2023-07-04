Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak için neden yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı, süresi 17 Temmuz’da sona erecek Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak için herhangi bir neden olmadığını savundu.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

AA’nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı paylaştığı yazılı açıklamada anlaşmanın süresinin 17 Temmuz’da sona ereceğine dikkat çekerek, ‘bu bağlamda Rusya, Türkiye ve Ukrayna’nın rızası olmadan uzatılması mümkün olmayan anlaşmayla ilgili Batılı ülkeler, Ukrayna ve BM tarafından propaganda yapıldığı‘ belirtildi.

Açıklamada, ihtiyacı olan Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerine yardım yapmayı amaçlayan anlaşmanın, Ukrayna tahılının iyi beslenen ülkelere ticari ihracatına dönüştüğü belirtildi.

Anlaşmanın iki kısımdan oluştuğu ve ‘Rus gıda ve gübrenin sevkiyatına ilişkin kısmı ile ilgili durumun bozulmaya devam ettiği’ vurgulanan açıklamada, ‘Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların, Rus gıda ürünlerinin ihracatını engellediği’ belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Eylül 2022’den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi’ye, 34 bin tonu da Kenya’ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı’da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz’da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok.”