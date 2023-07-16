Eski başekonomist: 100 yılın en yüksek temmuz enflasyonunu göreceğiz

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara, son 100 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunun kaydedileceğini öngördü.

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Asgari ücret, memur ve emekli maaşları artırıldıktan sonra temmuz ayında vergilere zam yağdı. Motorlu taşıtlar, katma değer ve özel tüketim kalemlerindeki vergilere son yıllardakinin çok üstünde zamlar yapıldı. Bu zamlar ürün ve hizmetlere de yansıdı. Son olarak doğal gazın özel tüketim vergisine yapılan yüzde 224’ün üstündeki zam gündemde.

Twitter’dan bir kullanıcısının “Temmuz enflasyonunun patlama yapacağını söyleyenler var hocam. Fiyatlar Genel Seviyesini etkileyen zamlar elbette mevcut. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz hocam” sorusuna yanıt veren Hakan Kara, “Son 100 yılın en yüksek aylık Temmuz enflasyonlarından birini göreceğiz” diye yazdı. Kara devamında da şunları kaydetti: “Temmuz rekoru yüzde 6,2 ile 1997’de görünüyor. Rahat geçilir diye tahmin ediyorum.”

Kara Twitter’daki bir diğer paylaşımında da şunları kaydetti: “Akaryakıt zamları Temmuz ve Ağustos’ta TÜFE enflasyonunu toplamda 2 puan civarında artıracak. Dolaylı yansımalarla birlikte yıl sonuna kadar birikimli etki 5 puana ulaşabilir.”