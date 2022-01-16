Akşam Postası / 16 Ocak 2022

‘Geçinemiyoruz’ pankartına 18 bin lira para cezası

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Ekonomik kriz ve temel tüketim maddelerine gelen zamları protesto etmek için Halkevleri’nin Eskişehir binasına asılan “Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın” yazılı pankartına 18 bin lira idari para cezası kesildi. Cezanın iptali için dava açılacak.

Kavala: Beni mahkeme beraat ettirdi ama ‘onun’ kafasında beraat etmedim

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in ziyaret ettiği tutuklu iş insanı Osman Kavala, “Beni mahkeme beraat ettirdi ama ‘onun’ kafasında beraat etmediğim için bana aynı delillerle yeni bir dava açıldı” dedi.

Uçakla seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi

Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’te 1064 yerleşim biriminin yolu kapandı

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Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’te olumsuz hava koşulları nedeniyle 1064 yerleşim biriminin yolu kapandı. Çok sayıda yerleşim yerinin karlar altında kalması hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Dr. Türkili: Üç yaşında piyano, beş yaşında kemana başlanabilir

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanı Dr. Erman Türkili, erken yaş (2,5-5), öğrenme güçlüğü çeken ve otizm spektrumundaki çocukların piyano çalabilmesi için notasız bir tanışma metodu geliştirdi. Renkler, şekiller, semboller, ilüstrasyonlar kullanan Türkili, küçüklere müzik dünyasının kapılarını aralıyor.

Soylu: Öyle başarılı olacağız ki herkes Türkiye modelinin arkasından gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘ekonomik vesayeti’ ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Öyle bir başarılı olacağız ki herkes Türkiye modelinin arkasından gidecek” dedi.

Konut satışında Esenyurt birinci

2021’de en çok konut satılan ilçe İstanbul Esenyurt oldu.

Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ‘iklim’ mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben ‘iklim’ mektubu yazdı. ‘Milllet ittifakı’nın iktidarında iklim bakanlığı kuracaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, kadrosunun gençlerden oluşacağını vurguladı.