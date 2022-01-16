Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’te 1064 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’te olumsuz hava koşulları nedeniyle 1064 yerleşim biriminin yolu kapandı. Çok sayıda yerleşim yerinin karlar altında kalması hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Van. Fotoğraflar: AA

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 702 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Hakkari kara yolu Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Akdamar Adası.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Erciş ilçesinde, ağaçlarda oluşan kırağı ve yüksek kesimlerdeki sis etkileyici manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen parklar ve Van Gölü sahili drone’la görüntülendi.

Hakkari’de 328 yol kapandı

Hakkari’de de iki gündür etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Hakkari İl Özel İdaresi, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 328 köy ve mezra yolunun kapandığını açıkladı.

Hakkari.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Şemdinli-Derecik kara yolu, Yüksekova-Şemdinli kara yolunun 20-50. kilometreleri ile Dağlıca kara yolunun 22-54. kilometreleri arasının yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Muş’ta 14 köye ulaşılamıyor

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kentte kapanan 14 köye ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele Grup Şefi Hakan Çolak, kapalı yolların en kısa sürede açmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Kentte fırtına ve tipinin çalışmaları zorlaştırdığını belirten Çolak, “Açtığımız yollar tekrar kapanıyor. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Kar yüksekliği yer yer yer 4 ila 6 metreyi buluyor. Tüm zorluklara rağmen yolları açmaya çalışıyoruz” dedi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde 20 köy yolunun kapandığını, en kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.