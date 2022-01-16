‘Geçinemiyoruz’ pankartına 18 bin lira para cezası

Ekonomik kriz ve temel tüketim maddelerine gelen zamları protesto etmek için Halkevleri’nin Eskişehir binasına asılan “Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın” yazılı pankartına 18 bin lira idari para cezası kesildi. Cezanın iptali için dava açılacak.

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Polis, dün söz konusu pankartı, asıldıktan 45 dakika sonra valilik genelgesini gerekçe göstererek gece yarısı indirmişti. Şube binalarına yeniden aynı pankartı asan Halkevi üyelerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yasada belirlenen en üst sınır olan 18 bin lira idari para cezası tebliğ edildi.

Tebligatta, ‘Suç unsuru taşıdığı değerlendirildiğinden, halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurumlarını zan altında bırakabileceği ve farklı görüşten grupları karşı karşıya bırakabileceği’ gerekçeleri sıralandı.

ANKA’dan Özge Zaim’e konuşan Eskişehir Halkevi Şube Başkanı Cevat Aydemir, şunları söyledi: “Dün hafta sonu tatili olmasına rağmen Eskişehir emniyeti acele bir şekilde ve yasada belirlenen en üst sınırdan, 18 bin lira idari para cezasını tebliğ etti. Bütün kesimlerin en ağır şekilde etkilendiği yüksek zamlar karşısında tepkisiz ve sessiz kalmamız isteniyor.

Aynı pankart şu an bütün şubelerimizin duvarlarında dalgalanıyor. Eskişehir Valiliği’nin genelgesi geçerliliği ve gerçekliğini toplum nazarında yitirmiştir. ‘Farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebilir’ cümlesi tam olarak bir ayrımcılık ifadesidir. Halkevi hukukçularımız bu konuyla ilgili yarın dava açacaklar.”

Halkevleri avukatı ise pankartın ifade özgürlüğü ve düşünceyi yayma özgürlüğü kapsamında asıldığını söyledi.