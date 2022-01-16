Konut satışında Esenyurt birinci

2021’de en çok konut satılan ilçe İstanbul Esenyurt oldu.

AA’nın TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 150 binden fazla olan 166 ilçede geçen yıl satılan toplam konut 1 milyon 127 bin 875 adet.

Ülke genelinde satılan konut adedi önceki yıla göre yüzde 0,5 azalırken, Esenyurt’ta yüzde 2,4 artarak 37 bin 102’ye yükseldi. Türkiye genelinde el değiştiren her 100 konuttan 2,5 adedi Esenyurt’ta satıldı.

Esenyurt’u, 26 bin 229 adetle Ankara’daki Çankaya, 23 bin 170 ile Keçiören ilçeleri, 19 bin 475 ile Bursa Nilüfer ve 18 bin 358 ile Ankara Mamak izledi.

İlk 10’a giren diğer ilçeler şöyle:

*Kepez/Antalya: 18 bin 64

*Etimesgut/Ankara: 16 bin 930

*Şehitkamil/Gaziantep: 16 bin 546

*Alanya/Antalya: 15 bin 312

*Selçuklu/Konya: 15 bin 225

En düşük Tuşba

Nüfusu 150 binin üzerinde olan ilçeler arasında en düşük konut satış adedi 557’yle Van Tuşba’da görüldü. İstanbul Beykoz’da 639 ve Van Erciş’te 678 adet konut el değiştirdi.