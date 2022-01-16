Soylu: Öyle başarılı olacağız ki herkes Türkiye modelinin arkasından gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘ekonomik vesayeti’ ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Öyle bir başarılı olacağız ki herkes Türkiye modelinin arkasından gidecek” dedi.

AA’nın aktardığına göre Sinop’ta ‘muhtarlar buluşması‘ programında konuşan Soylu şunları söyledi: “Biz değerlerimiz üzerindeki vesayeti, inancımız üzerindeki vesayeti, kıyafet ve kimliklerimiz üzerindeki vesayeti yıktık attık mı? Attık. Siz, onların, o çocuklarımızın dini birliğinin İslam’la birleşmesi konusundaki, eğitim alması konusundaki yobazlıklarına bakmayın. Onların söyledikleri sözün bir hükmü söz konusu değildir. Bizim çocuklarımız inancımız ve değerlerimizle büyüyerek yaşayacaklardır. Biz medya üzerindeki vesayeti yendik mi? Sen bize insansız hava aracını vermezsin, mühimmat vermezsin, savunma sanayisi ile ilgili bizim terörle mücadele edeceğimiz araçları vermezsin, bizim üzerimize vesayet kurarsın, onu da yendik mi? Yendik. Biz bize, Avrupa ve Amerika üzerinden parmak sallayarak kurulmak istenen vesayeti yendik mi? Yendik.”

Tek bir vesayet kaldığını bunun da ekonomik olduğunu belirten Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolarla, kurla, faizle bizlerle oynamak isteyenlere nasıl bugüne kadar vesayetleri yenerek bir ders vermişsek şimdi de Türkiye’yi ayaklarının üzerinde tutacak, Türkiye’nin cari açığını tamamen ortadan kaldıracak, Türkiye’yi bir üretim, yatırım, istihdam merkezi modeli haline getirecek bir model kuracağız ve bu modelle birlikte de başarılı olacağız. Öyle bir başarılı olacağız ki herkes Türkiye modelinin arkasından gidecek ve bundan sonra ‘Biz dünyaya hakimiz‘ diyenler de avuçlarını yalayacaklar.”