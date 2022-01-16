Son 24 saat: 54 bin 100 vaka, 136 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 54 bin 100 vaka, 136 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 364 bin 426 Covid-19 testi yapılırken 68 bin 895 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızlı bir yükselişe geçmişti. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dört gün önce ise 77 bin 772’yle rekor kırmıştı. Vaka sayıları o günden itibaren kademli olarak düşmeye başladı. 13 Ocak’ta 75 binen inen sayı, 14 Ocak’ta 67 bin, dün ise 63 bine kadar indi.

Son dört günde vaka sayılarıyla birlikte test sayıları da kademeli şekilde düştü. Rekorun kırıldığı 12 Ocak Çarşamba günü 422 bin 28 Covid-19 testi yapılırken dün bu sayı 384 bine bugün ise 364 bine kadar indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir ‘salgın’ olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne geveşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız.”

Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız. pic.twitter.com/Gash0vq99S — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2022

12 Ocak’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan bilim kurulunda alınan kararlar, pandeminin yönetimiyle ilgili endişelere yol açmıştı.

Bilim kurulu toplantısında temaslı aşılıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmaması kararları alınmıştı. TTB Merkez Konseyi ve Pandemi Çalışma Grubu yaptığı açıklamada, sadece bireysel korunma önlemlerine bel bağlandığı, salgın kontrolünün vatandaşların aşı gönüllüğüne, fiziksel mesafe ve maske önlemlerine bırakıldığı hatırlatıldı.

Dün ise toplu alanlara girmek isteyen aşısızlar için uygulanan PCR testi şartı tamamen kaldırıldı. Daha önce sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklere gitmek isteyen ancak aşısı tamamlanmamış kişiler, negatif PCR testi ibraz etmek zorundaydı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye’de PCR test kapasitesinin sonuna gelindiğini için bu yönde bir karar alındığını ifade etmişti. Ceyhan, şunları kaydetmişti: “Bir politika izlenerek veya bir hedef konarak alınmış bir karar değil. Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi. Vaka sayıları da (test) yaptıkça artıyor. Aylardır söylediğimiz hızlı tanı kitlerini de bir türlü uygulamaya sokmadığı için artık bu noktaya geldik. Artık PCR testi yapamıyoruz.”