Akşener’den Erdoğan’a: Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Tüm sıkıntıları biz çözeriz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘müstakbel muhalefet partisi genel başkanı’ dedi.
Twitter hesabı üzerinden iktidara yakın Sabah gazetesinin bugünkü baskısının birinci sayfasını paylaşan İYİ Parti lideri şunları kaydetti: “Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş. Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin…”
Sabah’ın birinci sayfaya koyduğu haberde Erdoğan’ın “Başta enflasyon olmak üzere milletimizi bunaltan sıkıntıları çözeceğiz” ifadelerine yer verildi.