Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ‘iklim’ mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben ‘iklim’ mektubu yazdı. ‘Milllet ittifakı’nın iktidarında iklim bakanlığı kuracaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, kadrosunun gençlerden oluşacağını vurguladı.

CHP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu mektubunda, ekolojik bir yıkımla karşı karşıya olduklarını, dünyanın yaşanabilir olmaktan büyük bir hızla uzaklaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “İklim değişikliği ve bağlı gelişmeler milyarlarca insanın hayatını doğrudan etkiliyor. Hava kirliliği, orman yüzölçümünün azalması, türlerin soylarının tükenmesi, temiz su kaynaklarının azalması, ekilebilir arazilerin vasıflarını kaybetmesi, aşırı nüfus artışı ve benzeri etmenler geleceğimizi tehdit ediyor. Üstelik bu tehdit salgın bir hastalık gibi; sınır tanımıyor, sınırları aşıyor bizleri evlerimizin orta yerinde buluyor. Amazon Ormanları’nda kesilen her bir ağaç, Avrupa’yı sular altında kalmaya bir adım daha yaklaştırıyor.

‘Nefes kesiyor’

Türkiye’de yanan her orman alanı, Akdeniz havzasını daha da kuraklaştırıyor. Açık kalan her bir çeşme, Afrika’daki suya erişim mücadelesini zorlaştırıyor. Gelişmiş ülke ekonomilerinin kendi sınırları içindeki karbon salımını en aza indirmesinin de tek başına bir anlamı yok. Çünkü karbon salımıyla kirlenen atmosfer, kendisini termik santrallerden kurtarmış ülkelerin de üstünü örtüyor, onların da nefesini kesiyor.”

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı için kaleme aldığı ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde, ‘gelecek nesiller için ekosistem hakkı’ başlığına yer verip, bu hakkın anayasal güvence altına alınacağını belirttiğini anımsatan CHP lideri, “Geleceğe dair kaygılarınız artıyor; ebeveynlerinizin yaşadığından daha kötü bir dünyada ömrünüzün geçeceğini düşünüyorsunuz. Haklısınız ancak birlikte değiştirebiliriz. Masmavi ve yemyeşil, sağlıklı ve bereketli Türkiye hedefimizde, sizlerin de yanımızda olmanız bize gurur verir” diye seslendi gençlere.

‘Gezegeni yeniden mavi küreye dönüştürelim’

Türkiye’yi evrensel kriterlere uygun bir ekosistemin uygulayıcısı ve dünyadaki öncüsü yapacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu iklim politikalarını şöyle anlattı:

“Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, yer altı ve yer üstü kaynaklarını ekolojik sınır ve şartlara uygun olarak değerlendiren; karar süreçlerinde demokratik ve siz gençlerin doğrudan denetimine/katılımına açık bir çevre politikasını hayata geçireceğiz. Her alanda olduğu gibi iklimde, doğada, ekosistemde, suda, tarımda, kent ve kır yaşamında adaleti sağlayacağız; çevrenin binlerce yıllık kadim adaletinin önüne barajlar kurmayacak yollar yapmayacak, engeller çıkartmayacağız. Bu bağlamda, millet ittifakının iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı’nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız. Bugünün gençleri olan sizlerle birlikte sizin de çocuklarınız için evrenin bilinen en güzel gezegenini, yeniden sağlıklı mavi küreye dönüştürelim. Türkiye’den başlayalım! Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım. Başarabiliriz, geleceği değiştirebiliriz.”