Akşam Postası / 16 Ekim 2023

12’nci Kalkınma Planı Meclis’te: Hedef, enflasyonu yüzde 4,7’ye düşürmek
2024-2028 dönemini kapsayan 12’inci Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre 2028’de enflasyonun yüzde 4,7’ye düşürülmesi hedefleniyor.
BİSAM verileri: Açlık sınırı, asgari ücretten 1200 lira fazla
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 12 bin 612 liraya, yoksulluk sınırı 43 bin 623 liraya yükseldi.
Biden: İsrail’in Gazze’yi işgal etmesi hata olur
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Gazze’yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti.
İsrail karşı saldırıda: 2 bin 750 Filistinli öldü, 9 bin 700 yaralı
Mahmud Abbas ‘Hamas Filistin’i temsil etmiyor’ dedi, resmi ajans bu ifadeleri kaldırdı
Gazze hastanelerinde 24 saatlik yakıt kaldı
İsrail: Tespit edilen rehine sayısı 199’a yükseldi
BM: Gazze’ye artık insani yardım sağlayamıyoruz
BM: Gazze’de 50 bin hamile doğum hizmetinden yoksun
ABD’de ‘nefret cinayeti’: Altı yaşındaki Filistinli çocuk öldürüldü, annesi ağır yaralı
ABD’nin Chicago kentinde altı yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, annesi de ağır yaralandı.
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi eylülde 129,2 milyar lira açık verdi. Böylelikle iki ay aradan sonra bütçede yeniden açık kaydedildi.
Konut satışları eylülde düştü
Türkiye genelinde konut satışı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu
Afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılacak.
Sigara firmalarına 215 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirdi.
100’lük rakıda 1000 liraya doğru
Beylerbeyi grubu rakılarda 100’lük şişeler yeni zamla 1000 liraya yaklaştı.
Aliyev, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti devlet başkanlığı binasına bayrağa basarak girdi
17 Eylül’de Azerbaycan Dağlık Karabağ’a karşı bir ‘antiterör’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerden teslim olup ‘yasadışı rejime’ son verilmesini istemişti. Ermeni güçler, 24 saat sonra ateşkesi kabul etmişti.