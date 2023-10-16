Akşam Postası / 16 Ekim 2023

12’nci Kalkınma Planı Meclis’te: Hedef, enflasyonu yüzde 4,7’ye düşürmek

2024-2028 dönemini kapsayan 12’inci Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre 2028’de enflasyonun yüzde 4,7’ye düşürülmesi hedefleniyor.

BİSAM verileri: Açlık sınırı, asgari ücretten 1200 lira fazla

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 12 bin 612 liraya, yoksulluk sınırı 43 bin 623 liraya yükseldi.

Biden: İsrail’in Gazze’yi işgal etmesi hata olur

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Gazze’yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti.

ABD’de ‘nefret cinayeti’: Altı yaşındaki Filistinli çocuk öldürüldü, annesi ağır yaralı

ABD’nin Chicago kentinde altı yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, annesi de ağır yaralandı.

Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi eylülde 129,2 milyar lira açık verdi. Böylelikle iki ay aradan sonra bütçede yeniden açık kaydedildi.

Konut satışları eylülde düştü

Türkiye genelinde konut satışı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılacak.

Sigara firmalarına 215 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirdi.

100’lük rakıda 1000 liraya doğru

Beylerbeyi grubu rakılarda 100’lük şişeler yeni zamla 1000 liraya yaklaştı.

Aliyev, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti devlet başkanlığı binasına bayrağa basarak girdi

17 Eylül’de Azerbaycan Dağlık Karabağ’a karşı bir ‘antiterör’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerden teslim olup ‘yasadışı rejime’ son verilmesini istemişti. Ermeni güçler, 24 saat sonra ateşkesi kabul etmişti.