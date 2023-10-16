HSK’ye ‘rüşvet ihbarı’ dilekçesi: Müfettiş görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ‘rüşvet ihbarı’ dilekçesindeki iddialarla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar, İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın adliyede dönen rüşvet çarkına ilişkin HSK’ye dilekçe gönderdiğini bildirmişti.

Rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük iddialarını bir yazıya dönüştüren Uçar iddiaların yer aldığı dilekçesini 6 Ekim 2023’te HSK Genel Sekreterliği’ne göndermişti.

Başsavcı’nın yazısında, yedi yıl boyunca İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun hakkında dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Altun’un iş takipçiliği yaptığı ve bazı dosyaları para karşılığı kapattığı iddia edilmişti.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, konunun yakından takip edildiğini şu ifadelere duyurdu:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”